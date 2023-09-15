Muğla'da "Kaskınla Yol Ver Hayata" sloganı ile eğitim verildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Kaskınla Yol Ver Hayata" el broşürleri dağıtılarak, hem kontrol hem de yerinde farkındalık bilgilendirmesi yapılarak, hedef kitle motosiklet kullanıcılarına yönelik toplantı ve Temel Motosiklet Sürüş...

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Kaskınla Yol Ver Hayata" el broşürleri dağıtılarak, hem kontrol hem de yerinde farkındalık bilgilendirmesi yapılarak, hedef kitle motosiklet kullanıcılarına yönelik toplantı ve Temel Motosiklet Sürüş Bilgileri ile uygulamalı eğitim verildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından motosikletli araç sürücülerinin trafik güvenliğinin sağlanması konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması için "Kaskınla Yol Ver Hayata" sloganıyla kampanya başlatıldı. Bu çerçevede Muğla'da yürütülecek kampanya için başta Internet üzerinden verilen sipariş yada ürünlerin süre baskısı altında teslimatı için trafikte motosiklet kullanan "Motokuryeler ve "Motokurye Şirketlerinde çalışan Motosiklet Kullanıcıları" başta olmak üzere hedef kitlesi tespiti yapıldı. Hedef kitlenin bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile iş birliği içinde kampanyanın tanıtımı, bilgilendirme, ödüllendirme görev dağılımı yapıldı. Muğla'daki billboardlara "Kaskınla Yol Ver Hayata" afişi asılarak, trafik ekiplerince "Kaskınla Yol Ver Hayata" el broşürleri dağıtıldı. Hedef kitle motosiklet kullanıcılarına yönelik Güvenli Motosiklet Sürücülüğü Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim çerçevesinde özellikle "Motosiklet kullanıcılarının trafikte dikkat edeceği temel davranış şekilleri, motosiklet kullanırken üzerinde durularak teorik eğitim tamamlandı. Motosikletli Trafik Polisi Eğitim Alanı'nda uzman motosiklet eğiticisi tarafından "Temel Motosiklet Sürüş Bilgileri İlgili Uygulamalı Eğitim " verildi. Eğitime katılan motosiklet kullanıcılarından kaza yapmayan ve trafik idari para cezası düzenlenmeyenlerin arasından kura ile belirlenen örnek motosiklet kullanıcılarına yüksek donanımlı kask hediye edildi. - MUĞLA