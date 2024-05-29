Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Kargıcak Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kargıcak Mahallesi Labranda mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 30 dakika boyunca havadan ve karadan verilen mücadele sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını İnceleme Milas Muğla Acil Durum Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

AK Parti'nin ağabeyleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki konuda uyardı

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title