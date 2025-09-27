Haberler

Muğla'da Karavanın Çarptığı Yaya Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'da Karavanın Çarptığı Yaya Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde, yol kenarında park halindeki aracına dönerken bir karavanın çarpması sonucu bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yaya bir kadına karavan çarptı.

İddiaya göre, 06 COV 78 plakalı aracını çorba içmek için yol kenarına park eden Nevin Yavuz, yolun karşısına geçip aracına dönerken, 34 EMM 076 plakalı karavanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yavuz'un cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ula
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayko Cepkin'e Kayseri Valiliği'nden yalanlama

Kriz büyüyor! Ünlü şarkıcıya yalanlama geldi
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.