Muğla'da Karavanın Çarptığı Yaya Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, yaya bir kadına karavan çarptı.

İddiaya göre, 06 COV 78 plakalı aracını çorba içmek için yol kenarına park eden Nevin Yavuz, yolun karşısına geçip aracına dönerken, 34 EMM 076 plakalı karavanın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yavuz'un cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA