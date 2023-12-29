Muğla'da kamyon traktöre çarptı: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas- Bodrum karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 AAE 047 plakalı kamyon, sürücüsünün önünde seyreden ve iddiaya göre uyarıcı görsel ışıklandırmaları olmayan 48 AOV 188 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışma sonucu hem kamyonun hem traktörün ön lastikleri koptu. Kazada traktör sürücüsü S.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA