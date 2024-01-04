Muğla'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi'nde M.S. idaresindeki 48 ALK 479 plakalı otomobil ile Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07GLB59 plakalı otomobil Fethiye – Kaş yolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada 48 ALK 479 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Solak (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada T.S., M.S. ve A.D. ise ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulvahap Deniz tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Diğer iki yaralının tedavisi devam ediyor. - MUĞLA