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Muğla'da Kadın Sığınma Evi Talebinde Bulunan PKK/KCK Üyesi Tutuklandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan şahıs tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde zabıtanın dikkati sayesinde kadın sığınma evi talebinde bulunan ve PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan şahıs tutuklandı.

Olay, 29Temmuz günü, Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında meydana geldi. P.E. (19) adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu. Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, P.E'nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel resimler gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan P.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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