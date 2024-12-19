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Muğla'da Kadın, Dolandırıcıların Hedefi Oldu

Muğla'da Kadın, Dolandırıcıların Hedefi Oldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan M.C., aracını senet karşılığı veren dolandırıcıların ağına düştü. Alıcı, aracı başkasına satarak kayıplara karıştı. M.C., durumu polise bildirdi.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde yaşayan M.C. isimli kadın, dolandırıcıların hedefi oldu. M.C'nin aracını senet karşılığı alan şahsın, otomobili başkasına sattığı ortaya çıktı. Kayıplara karışan şahsın senet günü geçtikten sonra telefonunu kapattığı öğrenildi.

Yaşadığı anları anlatan M.C, "Satılık ilanı vermiştim. 7 Kasım'da beni öğleden sonra 16.00 sıralarında kendini Emircan Bingül diye tanıtan şahıs beni aradı. 'Babama araba alıyorum' dedi. Hemen çalıştığım kurumun önüne geldiler. 3-4 kişilerdi. Noterin kapanmasına az bir süre vardı. Ben de notere gittim. Çalıştığım kurumun önünde 'hayvan satım yarım saate parasını gönderirim' demişti. Noterde işlemler tamamlandığı sırada senet yazmak istedi. 7 Kasım'dan 7 Aralık tarihine kadar 1 aylık seneti imzaladım. Satışı verdim" dedi.

"Kütahya'da da bir çiftçiyi dolandırdığını öğrendim"

M.C, "Ben taksi ile iş yerine geçtim. Arabayı alıp gittiler. İş arkadaşlarım da beni uyardı. Telefonla kendisini aradım. Ardından sabah parayı göndereceğini söyledi. 8 Kasım'da arabamı başkasına sattı. Başkasına sattığını öğrendik. Telefonla yine aradım açtı ve bana 'senet gününü bekle' dedi. 1 hafta önce sosyal medyada ve internette ismini arattım. Kütahya'da da bir çiftçiyi dolandırdığını öğrendim. Senet günü geçtikten sonra telefonu kapattı. Şuan şahsa ulaşamıyoruz. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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