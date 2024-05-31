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Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Mermer Ele Geçirildi

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Ortaca ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın evinde ve iş yerinde çok sayıda silah ve mermer ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 3 Ortaca ilçesinde U.K isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde çok sayıda mermeri ve silah ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, AK-47 Kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, 3 bin 1 Adet tabanca fişeği, 116 adet kalaşnikof tüfeği fişeği, 115 adet av tüfeği kartuşu, balistik yelek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, elektrikli vakumlama makinesi ve çok sayıda vakumlama poşeti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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