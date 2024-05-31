Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: Silah ve Mermer Ele Geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 3 Ortaca ilçesinde U.K isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde çok sayıda mermeri ve silah ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, AK-47 Kalaşnikof tüfek, ruhsatsız tabanca, 3 bin 1 Adet tabanca fişeği, 116 adet kalaşnikof tüfeği fişeği, 115 adet av tüfeği kartuşu, balistik yelek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, elektrikli vakumlama makinesi ve çok sayıda vakumlama poşeti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. - MUĞLA