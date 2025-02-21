Muğla'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: Büyük Miktarda Ürün Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara üretimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirdi.

Menteşe Bayır Mahallesi ve Yatağan ilçesi Bozarmut Mahallesi'nde 20 Şubat 2025 günü bir iş yeri ve iki konuta düzenlenen aramada: 1.115 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 390 karton boş makaron, 2 adet kompresörlü sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 75 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin adet kilitli poşet, 200 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA