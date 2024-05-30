Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Kaçak Sigara İmalatı Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Dalaman İlçesinde ikamet eden N.A. ve M.E.A. isimli şahısların kaçak sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda tütün ve sigara malzemesi ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesinde ikamet eden N.A. ve M.E.A. isimli şahısların elektronik ve mekanik düzenek ile sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisinin alındı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 19 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 47 bin 800 adet boş makaron, 116 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrollü paket tütün, 2 adet sigara doldurma makinası, 5 adet manuel sigara doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, elektronik terazi, ruhsatsız av tüfeği ve kasatura ele geçirildi.

Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Dalaman Muğla Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title