Muğla'da Kaçak Sigara İmalatı Operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dalaman İlçesinde ikamet eden N.A. ve M.E.A. isimli şahısların elektronik ve mekanik düzenek ile sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisinin alındı.

Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 19 bin 400 adet tütün doldurulmuş makaron, 47 bin 800 adet boş makaron, 116 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilogram bandrollü paket tütün, 2 adet sigara doldurma makinası, 5 adet manuel sigara doldurma makinası, 2 adet hava kompresörü, elektronik terazi, ruhsatsız av tüfeği ve kasatura ele geçirildi.

Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA