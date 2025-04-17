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Muğla'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Muğla'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. 5 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli patlayıcı maddeler ve kazı aletleri ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi Kızılköy Sokak'ta kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.G., S.Ş., Y.Y., A.Ö., E.Ç. ve M.D. isimli şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda 5 adet el yapımı patlayıcı kartuş, 1 adet 3D ultrason dedektör, 1 jeneratör, 2 hilti ve uç takımı ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi. Ayrıca muhtelif patlayıcı madde kalıntılarına rastlandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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