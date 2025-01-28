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Muğla'da Kaçak Irk Hayvan Üretimi Operasyonu

Muğla'da Kaçak Irk Hayvan Üretimi Operasyonu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kahvehanede kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, çeşitli kuş türleri ele geçirildi ve şüphelilere 77 bin 500 TL ceza kesildi.

Muğla, Menteşe İlçesi Yerkesik Mahallesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede M.H. ve S.B. isimli şahısların kaçak ırk hayvan üretimi ve satışı yaptıkları bilgisinin alınması üzerine Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda; 13 adet bıldırcın, 11 adet Çin bıldırcını, 8 adet sultan papağanı, 2 adet Forpus papağanı ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere 77 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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