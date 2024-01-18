Muğla'da Kaçak Alkol Üretimi Yapan İki Kişi Yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak alkol üretimi yapan iki kişi hakkında işlem yapılırken, kaçak alkol üretimi için kurulan düzenek ele geçirildi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak alkol üretimi ve satışını önlemek ve tütün mamullerinin kaçakçılığı ile ilgili yapılan istihbari çalışmalarda iki şahsın kaçak alkol ürettiği bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli iki şahsın ikametinde ve işyerlerinde yapılan aramada; 7.1 litre kaçak alkol, kaçak alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi, karbon tozu, 65 karton 200'lü dolu makaron, 116 adet poşet içinde 20'li dolu makaron, 15 bin 280 adet dolu makaron, yaklaşık 17 kg kıyılmış açık tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. - MUĞLA