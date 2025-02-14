Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 7 Gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10-13 Şubat tarihleri arasında sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yapılan çalışmalarda; 164 litre etil alkol, 6 şişe kaçak içki ve anason aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - MUĞLA