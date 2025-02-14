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Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 7 Gözaltı

Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 7 Gözaltı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol üretimi ve kaçak alkol satışına yönelik yürütülen operasyonda 164 litre etil alkol ve 6 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10-13 Şubat tarihleri arasında sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yapılan çalışmalarda; 164 litre etil alkol, 6 şişe kaçak içki ve anason aroması ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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