Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 7 Gözaltı
Muğla Emniyet Müdürlüğü, sahte alkol üretimi ve kaçak alkol satışına yönelik yürütülen operasyonda 164 litre etil alkol ve 6 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10-13 Şubat tarihleri arasında sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçmek amacıyla Marmaris ve Bodrum ilçelerinde yapılan çalışmalarda; 164 litre etil alkol, 6 şişe kaçak içki ve anason aroması ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa