Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 380 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 380 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretiminin önlenmesi ve kaçak alkol satışının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın kargosunda arama gerçekleştiren ekipler, 380 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - MUĞLA