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Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 380 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu: 380 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 380 litre etil alkol ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Yetkililer, sahte ve kaçak alkolle mücadelenin süreceğini açıkladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 380 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretiminin önlenmesi ve kaçak alkol satışının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın kargosunda arama gerçekleştiren ekipler, 380 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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