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Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu

Muğla'da Kaçak Alkol Operasyonu
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, bir şahsın evinde ve bağ evinde kaçak alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Muğla, Yatağan İlçesi Dere Mahallesinde ikamet eden İ.D. isimli şahsın ikametinde ve Nebiköy mahallesindeki bağ evinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada; 35 litre el yapımı şarap, 25 litre kaçak etil alkol, 25 litre el yapımı rakı, 15 litre alkol yapımında kullanılan kekik yağı, 10 mm. anason yağı ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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