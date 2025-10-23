Haberler

Muğla'da Jandarma ve Polisi Vuran Şüpheliler Yakalandı

Muğla'da Jandarma ve Polisi Vuran Şüpheliler Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye'de jandarmaya ve polise silahlı saldırıda bulunan iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. 20 ve 27 yıl hapis cezası bulunan şüphelilerin saldırısı sonucunda bir polis memuru yaralandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye ilçesindeki jandarma ve polise silahlı saldırı olayıyla ilgili yaptığı açıklamada, haklarında 20 ve 27 yıl hapis cezası bulunan 2 şüphelinin bir gün önce de jandarma ile silahlı çatışmayla girdiğini açıkladı.

Muğla Valiliği'nde düzenlenen ekim ayı 'Medya Buluşması Toplantısı'nda Fethiye ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayı ile ilgili açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilk operasyonda jandarmaya ateş açan şüphelilerin kaçtığını, bir gün sonra polis ekiplerine ateş açılması sonucu ise 1 polis memurunun ayağından yaralandığını söyledi. Vali Akbıyık, "20 Ekim 2025 tarihinde Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından Karagedik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheli güvenlik güçlerimize, jandarmamıza silahla karşılık veriyor. Tabii Allah'a şükür herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bu esnada O.G. isimli şahıs yakalanıyor. Olay yerinden kaçan A.K. ve V.A. isimli şahısları yakalamak amacıyla da çalışma başlatılıyor. Bu operasyon esnasında 500 gram kokain, 850 gram metanfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 6 sahte plaka ve 404 bin 800 TL nakit para ele geçiriliyor. Bu olayla ilgili ayın 21'i itibarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Patlangıç Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile 3 kişi yakalanıyor. Bunlar daha sonra da tutuklanıyor. 21 Ekim 2025'te Karaçulha Mahallesi'nde çıkan çatışmada emniyet birimlerimizce V.A. ve A.K. yakalanıyor. A.K. saklandığı yerde yaralı olarak etkisiz hale getiriliyor. Yapılan incelemede A.K. hakkında kasten adam öldürme, yükümlü ve suçlunun kaçması, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından 20 yıl, V.A. hakkında aynı suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve bunlar da daha sonra tutuklanıyor, cezaevine gönderiliyor. Bir polis memurumuz da ayağından hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı ve taburcu edildi. 5 kişi tutuklandı, silahlı ve uyuşturuculara el konuldu. Bir gün önce jandarma operasyon yapıyor, ateş ediyorlar. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Jandarmanın ele geçirdiği kişiler var ve yine ele geçirilen malzemeler var silah, uyuşturucu gibi. İkinci gün de aynı olayla ilgili kaçan 2 kişi çatışmayla ele geçiriliyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.