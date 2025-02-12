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Muğla'da Jandarma Operasyonunda 555 Litre Kaçak İçki Yakalandı

Muğla'da Jandarma Operasyonunda 555 Litre Kaçak İçki Yakalandı
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Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evde 400 litre el yapımı şarap, 70 litre rakı ve çeşitli kaçak içkilerle birlikte silah ve tarihi eserler ele geçirildi. Adli işlemler başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik markalarda 555 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesinde oturan A.C. isimli şahsın evinde el yapımı kaçak alkol ve bandrolsüz içki bulundurduğu bilgisinin alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada; 400 litre el yapımı şarap, 70 litre el yapımı rakı, 30 litre bandrolsüz viski, 20 litre bandrolsüz votka, 35 litre el yapımı likör, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 adet 15 ml. Anason yağı, 4 adet içki yapımında kullanılan düzenek, av tüfeği, havalı tüfek, 70 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet tarihi eser niteliği bulunan hac ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili olarak adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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