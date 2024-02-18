Muğla'da Jandarma Operasyonu: 67 Şüpheli Yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda 67 aranan şüpheliyi yakaladı. Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüpheliler bulundu.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği aranan şahıslara yönelik çalışmasında 67 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekiplerinin 16-17 Şubat 2024 tarihleri arasında 401 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği uygulamada; 4 hırsızlık, 3 dolandırıcılık, 5 kasten yaralama, silahlı tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 4 resmi belgede sahtecilik, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi toplam 47 suç kaydından aranan 67) şüpheli yakalandı. - MUĞLA