Muğla'da Jandarma Ekipleri Otomobil Yangınına Müdahale Etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilde çıkan yangına jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın, jandarma ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otomobilde çıkan yangına jandarma ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde otomobilde çıkan yangın, o sırada bölgede bulunan jandarma ekipleri tarafından söndürüldü. Kırmızı ışıkta yanan aracın arkasında bulunan jandarmanın, resmi araçtan çıkardığı yangın tüpü ile alevlere müdahale ettiği öğrenildi. - MUĞLA