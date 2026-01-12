Haberler

Muğla'da bir haftada çeşitli suçlardan araması bulunan 27 şahıs tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği kapsamlı denetimlerde aranan 91 kişi yakalanırken, 27 kişi tutuklandı. Denetimlerde 26 bin 905 şahıs ve 2 bin 169 araç kontrol edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Ocak tarihleri arasında yürütülen denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 91 kişi yakalanırken, 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Muğla genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. 2 bin 925 devriye faaliyeti icra edilirken, 26 bin 905 şahıs ve 2 bin 169 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde dolandırıcılık suçundan 6, hırsızlık suçundan 7, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 6, diğer suçlardan 70 kişi olmak üzere toplam 91 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yakalama kararı bulunan 8 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. - MUĞLA

500

