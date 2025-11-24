Muğla'da Jandarma Denetimlerinde 57 Şahıs Yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, yakalama kararı ile aranan 6 şahıs da yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk alanlarında 38 bin 358 şahıs ve 11 bin 913 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 8, hırsızlık suçundan 4, kaçakçılık suçundan 1, uyuşturucu madde suçundan 11 ve diğer suçlardan 33 şahıs olmak üzere toplam 57 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 20 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından; yakalama kararı ile aranan toplam 6 şahıs yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca 5 şahıs tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, konut dokunulmazlığın ihlali ve imar kirliliğine neden olma suçlarında azalma meydana geldiği açıklandı. - MUĞLA