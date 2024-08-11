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Muğla'da itfaiye aracı ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından dönen itfaiye aracı ile servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastanelere sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangından dönen itfaiye aracı ile servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirmelere göre 7 kişi yaralandı.

Kaza Milas Beçin Orman İşletme şefliği önünde meydana geldi. Servis minibüsü ile itfaiye aracının karıştığı kaza sonrası bölgeye Milas bölgesindeki tüm ambulanslar ile Yatağan ve Bodrum'dan takviye ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre servis minibüsünde bulunan 7 kişi yaralanırken, yaralılar Milas ve çevre hastanelere sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Milas İtfaiye Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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