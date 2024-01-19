Muğla'da İtalya'ya yasa dışı göç girişimi: 28 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yelkenli tekne içinde İtalya'ya yasa dışı yollardan gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan bir Türk vatandaşı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne durduruldu.

Tekne içinde yapılan aramada, 28 düzensiz göçmen, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. - MUĞLA