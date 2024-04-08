Muğla'da iki otomobil çarpıştı, yedi kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yedi kişi yaralandı.

Milas ilçesi Yatağan Bulvarı üzerinde görgü tanıklarının ifadelerine göre Yatağan istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 48 ABC 765 plakalı otomobil, Kıyılama Mevkiinden ana yola çıkan A.Ö. idaresindeki 48 AKZ 695 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Trafik polisi ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA