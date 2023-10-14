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Muğla'da İki Kedi Yavrusunun Öldürülmesiyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Karaköy Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, bahçesinde baktığını iddia ettiği iki kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğünü fark edince yetkililere başvurdu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.