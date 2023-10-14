Muğla'da İki Kedi Yavrusunun Öldürülmesiyle İlgili Soruşturma Başlatıldı
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Muğla'nın Datça ilçesinde, Karaköy Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, bahçesinde baktığını iddia ettiği iki kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğünü fark edince yetkililere başvurdu. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.
Muğla'nın Datça ilçesinde iki kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Karaköy Mahallesi'nde yaşayan T.T, bahçesinde baktığını iddia ettiği iki kedi yavrusunun parçalanarak öldürüldüğünü fark edince yetkililerden yardım istedi.
Jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Öte yandan Datça Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaymakamlıkça önleyici kolluk faaliyetlerinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.