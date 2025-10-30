Muğla'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada silah ve bıçaklar kullanılırken olayla ilgili 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe Saburhane Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. İddiaya göre, tarafların yanında silah ve bıçak bulunurken, kavganın büyümesi üzerine taraflardan bir grup, bir aracın plakasını da sökerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kaçan 4 kişiyi Cumhuriyet Ortaokulu çevresinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA