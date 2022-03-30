Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki evden para, telefon ve tablet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki evden para, telefon ve tablet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timince bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede şüphelilerin, hırsızlıktan 17 suç kaydı bulunan H.K. ve M.A. olduğu belirlendi. Ölüdeniz Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, H.K. çıkardığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince ele geçirilen evlerden çalındığı belirlenen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

Fethiye'de 2 eve girdiler, JASAT'tan kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title