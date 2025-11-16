Haberler

Muğla'da İki Ayrı Noktada Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, bölge halkı ve orman ekiplerinin hızlı müdahaleleri sayesinde kısa sürede söndürüldü. Yangınların nedenleri inceleniyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları ekiplerin hızlı müdahaleleri ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Fesleğen Mahallesi yol kenarında meydana geldi. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla anında müdahale etti. Vatandaşların çabası sayesinde alevlerin ormanlık alana ve yerleşim yerine sıçraması önlendi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, bölgeye sevk edilen orman ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Karacahisar'da orman ekipleri erken müdahale etti

İkinci yangın ise Karacahisar Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıktı. Bölgedeki gözetleme ve ihbar sistemlerinin devreye girmesiyle Orman Şefliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesini engelleyerek kısa sürede tamamen söndürdü.

Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kalecisi de bahis listesinde! Şimdi gözler 19'luk Talha'ya çevrildi

Kalecileri bahis listesinde! Çareyi amatör lisanslı oyuncu da buldular
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt

O iddiaya Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
İki kalecisi de bahis listesinde! Şimdi gözler 19'luk Talha'ya çevrildi

Kalecileri bahis listesinde! Çareyi amatör lisanslı oyuncu da buldular
TFF duyurdu: 3 futbolcu antrenmana çıkmadı

TFF duyurdu: 3 futbolcu antrenmana çıkmadı
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet

Mide ilaçlarınızı hazırlayın! İşte Trump'ın diyet programı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.