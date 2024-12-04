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Muğla'da Hırsızlık Şüphelisi Fethiye'de Yakalandı

Muğla'da Hırsızlık Şüphelisi Fethiye'de Yakalandı
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Muğla genelinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarla gündeme gelen İ.A., polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Fethiye'de yakalandı. Şüpheli, 10 farklı marketten sigara ve kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Muğla genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Fethiye'de yakalandı.

Fethiye'de 4, Ortaca'da 3, Köyceğiz'de 2 ve Dalaman'da 1 olmak üzere toplam 10 farklı markette sigara ve kasa hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibine alındı. Takip sonucu Fethiye'de olduğu belirlenen İ.A. yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.A. Eşen Cezaevi'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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