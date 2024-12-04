Muğla'da Hırsızlık Şüphelisi Fethiye'de Yakalandı

Muğla genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu Fethiye'de yakalandı.

Fethiye'de 4, Ortaca'da 3, Köyceğiz'de 2 ve Dalaman'da 1 olmak üzere toplam 10 farklı markette sigara ve kasa hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli, Fethiye Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibine alındı. Takip sonucu Fethiye'de olduğu belirlenen İ.A. yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.A. Eşen Cezaevi'ne gönderildi. - MUĞLA