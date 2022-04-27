Hayvan foseptiği 4 kişiye mezar oldu

Muğla Menteşe kırsal Kafaca Mahallesindeki hayvan çiftliğinde bulunan fosseptiğe giren 4 kişi zehirlenme sonucu yaşamını yitirdi.

MUĞLA - Menteşe ilçesi kafaca Mahallesi Pürem Sokak üzerinde bulunan Can Çiftliğindeki yeni yapılan hayvan foseptik çukuruna giren 4 kişi zehirlenme sonucu yaşamını yitirdi.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından üzeri beton dökülü hayvan fosseptiğinin yaklaşık 50 sentim genişliğindeki girişten maske takılarak girilen çukurdan İlkay Altındal, Tuncay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can baygın vaziyette fosseptik çukurundan çıkarıldılar.

112 Ambulansı ile İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçim kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tuncay Altındal da özel hastanede yaşamını yitirdi.

Hayvan foseptik çukurunun yeni yapıldığı, 4 kişinin üzeri beton dökülen çukura kalıpları sökmek için girdiği öğrenildi. Çiftlik sahibi Kenan Can ile birlikte yaşamını yitiren 4 kişinin kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olay sonrası Jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcılık görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.