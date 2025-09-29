Haberler

Muğla'da Havalimanı Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Muğla'da Havalimanı Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir havalimanı otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havalimanı yolcu taşımacılığı yapan otobüs kaza yaptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe'deki polis noktasına yakın bir bölgede meydana geldi. İskender Aslan yönetimindeki 48 APN 258 plakalı havalimanı otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

