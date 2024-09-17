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Muğla'da Havadan Trafik Denetimi: 125 Araç Kontrol Edildi

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarını azaltmak ve sürücülerin kurallara uyumunu artırmak amacıyla havadan trafik denetimi yaptı. Denetim sonucu 125 araç kontrol edilerek, 11 sürücüye ceza kesildi ve bir araç trafikten men edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde 'Algılanan Yakalanma Hissini' sürekli hale getirerek trafik kurullarına uymalarını sağlamak amacıyla Ortaca-Dalyan yolunda Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetim sonucunda 125 araç kontrol edildi. Denetimde 11 sürücüye işlem yapılırken, 10 bin 038 TL trafik cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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