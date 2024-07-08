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Muğla'da Hamile Sürücü Tarlaya Uçtu, Ağır Yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, hamile olduğu öğrenilen bir sürücü ağır yaralandı. Otomobilin tarlaya uçtuğu kazayı gören vatandaşlar durumu hemen bildirdi. Sürücü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, hamile olduğu öğrenilen sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Düğerek Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düğerek'den merkez istikametine seyir halinde olan P.K. idaresindeki 48 AB 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü P.K.'yı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan P.K.'nın hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Menteşe Muğla Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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