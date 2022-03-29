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Elektrikli Bisikletle kaza yapan yaşlı çift yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrikli Bisikletle kaza yapan yaşlı çift yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki yaşlı karı-koca yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki yaşlı karı-koca yaralandı.

Hasan Keçe (52) yönetimindeki 48 VP 286 plakalı hafifi ticari araç, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Yakup Kömürcü'nün (83) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Süleyman Kömürcü ile eşi Emine Kömürcü elektrikli bisikletten savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - MUĞLA

Elektrikli Bisikletle kaza yapan yaşlı çift yaralandı

Elektrikli Bisikletle kaza yapan yaşlı çift yaralandı

Elektrikli Bisikletle kaza yapan yaşlı çift yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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