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Muğla'da Gümrük Kaçağı Kozmetik Ürün Operasyonu

Muğla'da Gümrük Kaçağı Kozmetik Ürün Operasyonu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı kozmetik ürünler ele geçirildi. Operasyonda 346 adet parfüm bulundu ve adli işlemler sürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon TL olan gümrük kaçağı kozmetik ürünler ele geçirildi.

Ekiplerin yapmış olduğu operasyonda, M.U. isimli şahsa ait kargo kolilerinde yapılan aramalarda, 346 adet muhtelif markalarda gümrük kaçağı kozmetik ürün (parfüm) bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyon ile ilgili adli işlemler sürdürülürken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin büyük olması dikkat çekti. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bölge genelinde yoğun çalışmaların devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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