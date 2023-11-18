Muğla'da göçmen koordinasyon merkezinde tartışma çıktı

Düzensiz göçmenler arasında tartışma çıktı

Tartışmaya polis müdahale etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki göçmen koordinasyon merkezinde düzensiz göçmenler arasında tartışma çıktı. Olaya polis ekipleri müdahale etti.

Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki göçmen koordinasyon merkezinde bulunan düzensiz göçmenler arasında tartışma çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmaya, merkezdeki polis ekibi müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Olay esnasında fenalık geçiren bir göçmene sağlık ekipleri müdahale ederken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri tarafından bölgenin kontrolü sağlandı.

(HY-İK-ÖZ-Y)