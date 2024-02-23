Muğla'da Gezi Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye Edildi
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edildi. Vatandaş, bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Milas açıklarında seyreden gezi teknesindeki vatandaş rahatsızlanınca yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA