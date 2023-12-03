Muğla'da gerçekleşen silahlı saldırının şüphelileri yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 29 Kasım tarihinde gerçekleşen silahlı saldırının şüphelileri yakalandı. Saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Azmettiriciler ve saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde 29 Kasım tarihinde gerçekleşen silahlı saldırının şüphelileri yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 29 Kasım günü, Hacıİlyas Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi, Arasta Sokak'ta gerçekleşen olayda, yüzünde kar maskesi olan bir saldırgan, Y.M. adlı kişiye silahla ateş etti. Bu saldırı sonucu Y.M. bacağından yaralandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, bu olayın ardından dört gün süren kapsamlı bir kamera kaydı incelemesi yaptı. Bu incelemeler sonucunda, saldırının azmettiricisi olarak A.P. Y.Ö. ve B.U. isimli şüpheliler tespit edildi. Gözaltına alınan azmettiriciler ve saldırganı kaçıran taksi şoförü Y.T.K., sorgulandıktan sonra Milas Adliyesi'ne tutuklanma talebiyle sevk edildi. V.C.'nin bu olay için başka bir ilden gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve ardından tekrar başka bir şehre kaçtığı, yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA