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Muğla'da Gaz Tankeri Yola Düştü, Muğla İstikameti Trafiğe Kapandı

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Muğla'nın Ula ilçesinde bir tırın dorsesinde bulunan boş gaz tankeri yola düştü. Kazanın ardından Muğla istikametine giden 2 şerit trafiğe kapandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Muğla'nın Ula ilçesi tırın dorsesindeki gaz tankerinin yola düşmesi sonucu Muğla istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, Ula ilçesi Gökova Sakar Net Tesisleri üstündeki keskin virajda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir tırın dorsesinde bulunan boş gaz tankeri yola düştü. Kazanın ardından Muğla istikametine giden 2 şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yol kontrolünü sağlarken, trafik akışı bir süre banket üzerinden kontrollü şekilde sağlandı. Yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor. Olayda can kaybı yaşanmazken, kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu, araçlar uzun kuyruk oluşturdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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