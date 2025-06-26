Muğla'da Freni Patlayan Tır Şarampole Devrildi

Muğla'nın Milas ilçesi Labranda yolu üzerinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir tır şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Freni patlayan tır kontrolden çıktı

Kaza, Milas'ın Labranda yolu üzerindeki Kargıcak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 09 AGK 355 plakalı tırın,freni patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildiği çğrenildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırın sürücüsü, araç içerisinde sıkıştığı yerden Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre tır şoförünün kafasından darbe aldığı ve her iki bacağında da kırıklar bulunduğu belirtildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tedavisine hastanede devam ettiği bildirildi. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Devrilen tırın kaldırılması çalışma başlatıldı. - MUĞLA