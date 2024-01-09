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Muğla'da freni patlayan otomobil gübre bataklığına saplandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde freni patlayan bir otomobil, yol kenarındaki gübre bataklığına saplanarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, çevredeki mahalle sakinleri otomobili kurtardı.

Muğla'nın Milas ilçesinde freni patlayan otomobil yol kenarındaki gübre bataklığına saplandı.

Edinilen bilgiye göre, Dibekdere Mahallesi'nde, iddialara göre yokuştan aşağı inen bir otomobilin frenleri patladı. Freni patlayan otomobil, yokuşun altında bulunan gübre bataklığına saplanarak durabildi. Çevredeki mahalle sakinleri, uzun çaba sonucu gübre bataklığına saplanan otomobili kurtardı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muğla Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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