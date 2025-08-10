Muğla'da Freni Patlayan Araç Bir Direğe Çarparak Başka Bir Araç Üzerine Devrildi

Muğla'da Freni Patlayan Araç Bir Direğe Çarparak Başka Bir Araç Üzerine Devrildi
Muğla'nın Ula ilçesinde freni patlayan bir araç, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Direk, yoldan geçen başka bir aracın üzerine devrildi. Olayda bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre freni patlayan bir araç kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada yoldan geçen 35 CIC 502 plakalı başka bir aracın üzerine devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

