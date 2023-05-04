Muğla'da fırtına paraşütçüleri vurdu: 1'i ağır 7 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşütçüler ilçe merkezi ile dağ yamaçlarına düştü. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilotlar ile yolcuları olmak üzere toplam 26 kişi savrularak iniş alanından uzaklaştı. Ekiplerin sahadan topladığı paraşütçüler ile yolcular arasından 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan bazı pilotlar, kuvvetli rüzgarın etkisiyle sürüklenerek iniş alanından uzaklaştı. İlçe merkezinde ve dağ yamaçlarında paraşütlerin düştüğünü görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AKUT ile çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Fırtınanın etkisiyle 10 tandem ikili 20 kişi, 6 tekli paraşütçü olmak üzere 26 kişinin bazıları dağ eteklerine, bazıları da ilçe merkezinin farklı yerlerine düştü. Vatandaşların ihbarları ve pilotların konum bilgisini paylaşması üzerine ilk olarak 9 pilot ile 9 yolcusuna ve tekli de 5 paraşüt pilotuna ulaşıldı. Mendos Dağı eteğine düşen bir pilot ile yolcusuna ulaşan ekipler, sarp arazi ile olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye helikopter istedi. Talep üzerine olay yerine Aydın Jandarma Filo Komutanlığı helikopteri sevk edildi. Ekiplerce helikoptere alınan yaralı pilot Uğur G., Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan olay nedeniyle ilçedeki hastanelerde 7 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA