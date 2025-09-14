Haberler

Muğla'da FETÖ Üyeleri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yurtdışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi, Polonya bayraklı tekne ile kaçış hazırlığı yaparken yakalandı. Operasyonda kaçmaya çalışan şahısların yanı sıra gümrük kaçağı ürünler de ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yurtdışı çıkış yasağı bulunan 8 FETÖ üyesi Polonya bayraklı tekne ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Datça ilçesinde yurt dışına tekne ile kaçış hazırlığı yapan FETÖ üyelerinin bulunduğunu tespit eti.

FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan daha önce adli işlem yapılmış olan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan şahısların yasadışı yollardan yurt dışına kaçacaklarının tespit edilmesi üzerine Datça Palamutbükü Koyu açıklarında Polonya bayraklı tekne Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Türk karasularından yurtdışına kaçmaya çalışan, 3'ü tekne mürettebatı ve 8'i FETÖ silahlı terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 11 şüpheli şahıs Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Tekne kaptanı ve tekne çalışanları Göçmen Kaçakçılığı suçundan, teknede yakalaması yapılan 8 şahıs ise FETÖ Terör Örgütüne üye olma suçundan adli mercilere sevk edildi. Tekne personelinden bir şüpheli şahıs serbest bırakılmış, 8'i FETÖ üyesi ve ikisi tekne personeli olmak üzere 10 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Teknede yapılan aramada ise gümrük kaçağı 9 adet elektronik sigara, 90 paket elektronik sigara tütünü, 24 şişe bandrolsüz alkol, 4 gr skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 3 adet kenevir yağlı el ve vücut kremi, kenevir yağlı dudak kremi, 100 gr kenevir yağlı kurabiye, 40 adet (1,5 gr'lık) kenevir çayı, 2 adet kenevirli lolipop ve 3 adet tütün sarma kağıdı ele geçirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
title
