Muğla'da Feci Trafik Kazası: İki Yaralı

Muğla'da Feci Trafik Kazası: İki Yaralı
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Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır, diğeri hafif olmak üzere iki kişi yaralandı. Kazada iki araç çarpıştı ve yerinden yaklaşık 30 metre sürüklendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova kavşağında iki aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Kaza, Akçapınar Mahallesi'nden ana yola çıkmak isteyen bir aracın, Marmaris istikametinden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 30 metre sürüklendi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerinin ise hafif olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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