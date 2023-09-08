Muğla'da Evden ve İş Yerinden Hırsızlık Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı
Muğla'da Bodrum, Milas, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleşen 5 hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen televizyon, bilgisayar, telefon, kıyafet ve motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Muğla'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Bodrum, Milas, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde 5 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. JASAT timleri, belirledikleri 6 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve çalıntı oldukları tespit edilen televizyon, bilgisayar, telefon, kıyafet ve motosiklet sahiplerine teslim edildi.