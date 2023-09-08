Muğla'da Evden ve İş Yerinden Hırsızlık Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Muğla'da Bodrum, Milas, Dalaman ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleşen 5 hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen televizyon, bilgisayar, telefon, kıyafet ve motosikletler sahiplerine teslim edildi.