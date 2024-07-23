Muğla'da Evden Çalınan Motor Gölete Atıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evin bahçesinden motor çalan hırsızlar, motoru yaktıktan sonra başka bir mahallede bulunan gölete attılar.

Olay, Menteşe'nin Meke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, evin bahçesinden çaldıkları motoru yaktıktan sonra Çatakbağyaka Mahallesi'ndeki bir gölete attılar. Gölün yanından geçen bir vatandaşın sahipsiz motoru gölde görüp ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, 48 DM 384 plakalı motorun sahibini bulmak için çalışma başlattı. Motorun sahibinin S.K. isimli bir vatandaş olduğu belirlenirken, S.K.'nın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA