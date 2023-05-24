Muğla'da etkili olan Mayıs yağışları hasara neden oldu

Muğla'da bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışlar sonucu, önceki gün yarıkların oluştuğu Muğla-Aydın Karayolu Akçaova mevkiinde bugün çökme meydana geldi.

Muğla'da bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışlar sonucu, önceki gün yarıkların oluştuğu Muğla- Aydın Karayolu Akçaova mevkiinde bugün çökme meydana geldi. Ekipler bölgede güvenlik tedbiri alarak çalışma başlattı.

Son yılların en yağışlı bahar sezonunun yaşandığı Muğla'da normalin üzerinde gerçekleşen yağmurlar maddi hasara neden oldu. Muğla-Aydın Karayolu Akçaova yakınlarında yağışlardan kaynaklandığı düşünülen yarık oluşmuştu. Yağışların şiddetli bir şekilde devam ettiği kentte, dün yarık olan bölge çöktü. Karayolları ekipleri tarafından bölgede önlem alınırken, tek şerit halinde ulaşımın sağlandığı yolun yapımı için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA