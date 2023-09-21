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Muğla'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü. Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muğla Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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